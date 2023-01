Grupo 3corações VOLTA A RECRUTAR profissionais pelo país

O Grupo 3corações, maior empresa de café do Brasil, está com novas oportunidades em aberto em diversos estados do nosso país. Antes mesmo de falar mais sobre a companhia que industrializa e comercializa mais de 30 marcas de café (entre elas: 3 Corações, Santa Clara, Café Brasileiro, Pimpinela, Iguaçu, Kimimo, Letícia, Fino Grão, etc…), vale a pena analisar a lista de cargos vagos:

Bom, agora que você já conseguiu dar uma primeira analisada na lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida.

Primeiro, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções a serem desempenhadas, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo 3corações, vale destacar que o Grupo é líder nacional no segmento de café torrado e moído, pioneiro no mercado com o cappuccino 3 Corações e líder nas Regiões Norte e Nordeste com o café Santa Clara.

Por fim, a 3corações está presente em todos os estados brasileiros, em 12 países com exportação de produto acabado e em mais de 30 países com a exportação de grão verde. Sua estrutura conta com 27 Centros de Distribuição, 9 Plantas Fabris (com 12 Unidades Industriais) e muito mais. Ao todo, são mais de 500 mil pontos de venda no país, atendidos por estrutura logística e comercial próprias.

