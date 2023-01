Grupo BBF CONTRATA no Norte e em São Paulo; Saiba mais!

O Grupo BBF, empresa que atua desde o cultivo da palma de óleo, trading, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja quais são os cargos abertos e suas respectivas localidades:

Advogado II – Belém – PA – Efetivo;

Analista de Marketing Digital III – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Materiais I – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas III HCM – Efetivo;

Assistente Executiva Industrial I – Acará – PA – Efetivo;

Engenheiro de Redes e Telecom – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Gestão da Mudança Organizacional (temporário) – São Paulo – SP;

Especialista de sistemas – São Paulo – SP – Efetivo;

Instrumentista III – São João da Baliza – RR – Efetivo;

Líder Agrícola – Banco de talentos;

Mecânico Industrial – São João da Baliza – RR – Efetivo;

Mecânico Industrial – Acará – PA – Efetivo;

Mecânico Industrial III – São João da Baliza – RR – Efetivo;

Mecânico Motor Óleo – São João da Baliza – RR – Efetivo;

Supervisor de Manutenção Mecânica – Acará – PA -Efetivo;

Técnico em Automação – Acará – PA – Efetivo.

Mais sobre o Grupo BBF e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, é só clicar nesse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo BBF, é válido ressaltar que trata-se de uma empresa 100% brasileira e foi fundada em 2008 com o propósito de mudar a matriz energética na região Norte do país. Isto é, criando empregos, gerando renda e reduzindo o custo da eletricidade para a população da região, utilizando biocombustíveis desenvolvidos a partir do óleo de palma para geração de energia elétrica limpa no coração da floresta Amazônica.

Atualmente, está presente em 5 estados da região Norte e sua sede fica em São Paulo. Ao todo, são mais de 6.000 colaboradores diretos e 18.000 indiretos. Em resumo, sua missão é descarbonizar a floresta Amazônica atuando em toda a cadeia produtiva de forma integrada e respeitando o meio ambiente.

