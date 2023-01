Grupo Bom Jesus tem vagas de EMPREGO em Santa Catarina

O Grupo Bom Jesus é uma instituição de ensino comunitária e luterana. Com mais de 90 anos de tradição, o grupo está com oportunidades de empregos abertas no país na região de Santa Catarina. Confira, a seguir.

Grupo Bom Jesus abre vagas de emprego em Santa Catarina

O Grupo Bom Jesus, há mais de 90 anos no mercado, acredita que a educação é a essência que transforma o amanhã. Essa instituição de ensino atua na capacitação e educação das pessoas em várias fases da vida.

Através da valorização da essência do ser, e adoção de metodologias inovadoras e coerentes, o grupo está recrutando novos profissionais para a equipe. As novas vagas são destinadas para moradores da região de Santa Catarina. Confira, a seguir:

Assessor de Admissões e Relacionamentos no Ensino Médio – Joinville / SC;

Auxiliar de Mediação (Estágio) – Joinville / SC;

Auxiliar de Turma (Estágio) – Canoinhas / SC;

Banco de Talentos – Joinville / SC;

Professor (a) de Biologia do Ensino Médio – Joinville / SC;

Professor (a) do 4° ano – Joinville / SC;

Professor (a) de Alemão – Joinville / SC;

Zelador (a) – Santa Catarina.

Veja também: Entrevista de emprego: confira pontos de análise para o candidato

Como se candidatar

O Grupo Bom Jesus é uma instituição de ensino comunitária e luterana. Com mais de 90 anos de tradição, o grupo acredita que a educação e a essência são dois fatores que transformam o amanhã.

A equipe trabalha com a capacitação e educação das pessoas em várias fases da vida. Acesse o site 123 empregos e encontre mais informações sobre os cargos disponíveis.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.