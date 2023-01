Grupo fecha trecho da BR-324 em protesto em Simões Filho

Foto: Arquivo Pessoal

Um grupo de moradores da cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, fechou um trecho da BR-324, na altura do município, na noite desta segunda-feira (16), em protesto. O ato foi motivado pela morte de um homem durante uma ação de policiais militares no domingo (15).

O protesto começou no início da noite. Os manifestantes usaram objetos em chamas para interditar a rodovia, no sentido Feira de Santana. Até a última atualização desta reportagem, o trânsito estava fechado na região. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) negociam a liberação da pista.

Em nota enviada ao iBahia, a Polícia Militar informou que os policiais teria iniciado a ação no domingo após denúncias, que teria ocorrido uma troca de tiros, e que com o suspeito teriam sido encontradas porções de drogas, além de um revólver.

Segundo o posicionamento, o homem chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiu. Ainda conforme a nota da PM, a ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral. Os moradores, no entanto, negam a versão que incrimina o homem.

Confira nota na íntegra

No início da tarde de domingo (15), policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp RMS, em rondas pelo município de Simões Filho, foram acionados por populares com a informação de que homens armados haviam sido vistos no bairro Santo Antônio do Rio das Pedras. No local, ao perceber a chegada da polícia, o grupo efetuou disparos contra a guarnição, que revidou. Após o confronto, os suspeitos fugiram. Um deles havia sido atingido. Com ele, foram encontradas 28 porções de cocaína, 16 de maconha e um revólver calibre .22, com duas munições deflagradas e outras duas intactas. O homem foi socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiu. A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral da PMBA.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.