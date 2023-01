O Grupo Fleury, uma das organizações de medicina mais respeitadas em todo território nacional, está divulgando mais de 30 vagas de empregos disponíveis em diversas regiões do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, entre outros. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Grupo Fleury abre mais de 30 vagas de EMPREGO pelo país

O Grupo Fleury foi fundado com o intuito de cuidar da saúde das pessoas e atualmente oferece vários serviços aos seus clientes. Seu objetivo é se tornar referência na saúde e por isso, a empresa atua com uma equipe de profissionais especializados e talentosos em suas filiais.

A empresa busca por pessoas que possuem atitudes positivas e trabalham com muito amor e com espírito de liderança. Confira, a seguir, todas as vagas disponíveis, os locais de atuação e tudo sobre a seleção de candidatos.

Analista de Laboratório – São Paulo;

Técnico de Coleta – Duque de Caxias/RJ;

Operador de Teleatendimento – São Paulo;

Recepcionista de Unidades – São Paulo;

Técnico de Laboratório (exclusivo PCD) – Rio Grande do Sul;

Auxiliar de Operações Técnicas – São Paulo;

Coordenador de Unidade – Piauí;

Operador de Atendimento ao Clientes – Agendamento de Exames (Exclusivo PCD) – Rio de Janeiro;

Assistente de Coleta – Teresina/PI;

Supervisor de Enfermagem – São Paulo;

Técnico de Radiologia (Mamografia) – São Paulo.

Veja também: ViaSoft abre novas vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta realizar a inscrição através do link disponível no site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.