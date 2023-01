Grupo GR disponibiliza mais de 100 vagas de emprego em São Paulo

O ano começa com boas notícias para quem está em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. O Grupo GR está disponibilizando mais de 100 vagas de emprego em São Paulo para diferentes áreas e funções.

A empresa, que é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições escolares, entre outros, oferece oportunidades para profissionais de diversos níveis, com escolaridade a partir do ensino fundamental.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de agente de conservação, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro, bombeiro condutor, controlador de acesso, encarregado de manutenção predial, encarregado de serviços gerais, jardineiro, limpador de vidros, mensageiro, porteiro, recepcionista, recepcionista bilingue, vigilante, vigilante de monitoramento, vigilante líder, VSPP e VSPP condutor.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o escopo de atuação. A empresa, no entanto, oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional, além de salário compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (coparticipação).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreira da empresa https://grupogr.pandape.infojobs.com.br/ ou o site www.grupogr.com.br para conferir a lista completa de postos disponíveis, bem como seus requisitos, e efetivar sua candidatura. É importante reforçar que o Grupo GR não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, sendo que o único meio de candidatura é on-line, via site. Ainda, a empresa informa que não há custos para participação nos processos seletivos.