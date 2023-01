Grupo Marquise ABRE CARGOS no Nordeste e no Sudeste

O Grupo Marquise, um dos maiores conglomerados empresariais do país, operando em setores como infraestrutura, ambiental, imobiliário e shopping centers, está em busca de novos funcionários nos estados de São Paulo e Ceará, vale a pena conferir quais são os cargos disponíveis:

Analista Administrativo Financeiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Catálogo Marketplace – Fortaleza – CE – Efetivo;

Analista de Customer Success Pleno – Fortaleza – Efetivo;

Analista de Integração Marketplace – Fortaleza – Efetivo;

Analista de logística – São Paulo – Taubaté – Efetivo;

Analista de Operações – Caucaia – CE – Efetivo;

Analista de Suporte Pleno – Fortaleza – Efetivo;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento – Fortaleza/CE – Efetivo;

Assistente Administrativo de Obras – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Fortaleza – Efetivo;

Auxiliar Ambiental – Fortaleza – Estágio;

Coordenador de Orçamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário de Cargos e Salários – Fortaleza – Estágio;

Estagiário de Comunicação e Marketing – Fortaleza – Estágio;

Estagiário de Incorporação – São Paulo – São Paulo – SP – Estágio;

Técnico de Segurança do Trabalho – Ferista – Fortaleza – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Marquise e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo Marquise, é interessante destacar que a rede surgiu em 1974 e, atualmente, com mais de 45 anos, é presença que marca o Brasil. Ao todo, possui mais de 6.000 colaboradores e está presente em oito estados brasileiros, mantendo seu perfil diversificado de negócios e atuando nas seguintes áreas: incorporações, infraestrutura, serviços ambientais, hotelaria, comunicação, shopping center e centrais de atendimento ao cidadão. Grupo Marquise, presença que marca.

Por fim, há quase 50 anos no mercado, o Grupo Marquise está sempre em busca de inovação e acompanha as necessidades de cada cliente em todos os ramos de seus negócios.

