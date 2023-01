Grupo Minuano tem NOVOS empregos na região de Lindolfo Collor

O Grupo Minuano, há mais de 50 anos no Brasil, atua nos seguintes segmentos: coureiro, calçadista e moveleiro. Nesta data, a companhia divulgou novas oportunidades de empregos em Lindolfo Collor. Confira, a seguir.

Grupo Minuano divulga novos empregos em Lindolfo Collor

O Grupo Minuano, empresa especializada em coureiro, calçadista e moveleiro, abre novas oportunidades de empregos.

Há mais de 50 anos no Brasil, a companhia trabalha com o propósito de proporcionar satisfação às pessoas com produtos e serviços de qualidade.

Com uma equipe de profissionais apaixonada pelo trabalho, as vagas são para a região de Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul. Confira, a seguir.

Ana. de Métodos e Processos – Rio Grande do Sul;

Ana. de Qualidade – Rio Grande do Sul;

Assist. de Estoque – Rio Grande do Sul;

Aux. de Almoxarifado – Rio Grande do Sul;

Aux. de Expedição – Rio Grande do Sul;

Aux. de Produção de Embalagem – Rio Grande do Sul;

Aux. de Produção de Estofamento – Rio Grande do Sul;

Banco de Talentos – Rio Grande do Sul;

Estofador – Rio Grande do Sul;

Grampeador – Rio Grande do Sul;

Marceneiro – Rio Grande do Sul;

Matizador de Tintas – Rio Grande do Sul;

Costureira – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

O Grupo Minuano, presente há mais de 50 anos no mercado, presta serviços para a área de coureiro, calçadista e moveleiro.

Com o propósito de proporcionar satisfação aos clientes, novas oportunidades de empregos foram divulgadas em Lindolfo Collor. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

