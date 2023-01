Grupo Pasquini CONTRATA para Assistente de RH, Gerente Comercial e mais!

O Grupo Pasquini, rede que tem como objetivo estar entre as melhores marcas brasileiras de moda, está com oportunidade de empregos abertas na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Dito isso, antes de dar mais detalhes, confira quais são as opções disponíveis:

Assistente de Engenharia de Produto (Têxtil) – Itajaí – SC – Efetivo;

Assistente de RH – Itajaí – SC – Efetivo;

Assistente Fiscal – Itajaí – SC – Efetivo;

Banco De Talentos – Itajaí – SC;

Encarregado de Pilotagem – Itajaí – SC – Efetivo;

Gerente Comercial – Moda Infantil – Itajaí – SC – Efetivo;

Gerente Financeiro – Itajaí – SC – Efetivo;

Modelista (Infanto Juvenil) – Itajaí – SC – Efetivo;

Programador Têxtil – Itajaí – SC – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Pasquini e como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Grupo Pasquini, é válido destacar que estamos falando de um grupo empresarial com mais de 29 anos de atuação no setor de vestuário premium, detentor das marcas Acostamento e Vicinal, que produzem roupas, calçados e acessórios para os públicos masculino e feminino.

Situado em Itajaí, no estado de Santa Catarina, principal polo têxtil do Brasil, o Grupo Pasquini está no mercado de moda, conectando pessoas e oferecendo um amplo mix de produtos para homens, mulheres e crianças cheios de atitudes e estilo.

Confira alguns dos benefícios do Grupo Pasquini:

Assistência Médica;

Almoço na Empresa;

Cartão Contemplativo;

Seguro de Vida;

Café da Manhã;

Transporte Fretado;

Biblioteca;

Máquinas de Snacks;

Estacionamento;

Crédito Consignado;

Área de Convivência;

Assistência Odontológica;

Desconto em loja da marca ACOSTAMENTO de 75%.

