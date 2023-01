O Grupo Primo atua no mercado de mídia, investimento, educação e tecnologia. A companhia é focada em levar educação em finanças e marketing à população brasileira. Ela está em constante evolução e atualmente, busca novos profissionais para complementar o sucesso de suas atividades. As oportunidades são de caráter nacional e para várias áreas do mercado. Confira, a seguir.

Grupo PRIMO tem EMPREGOS disponíveis em várias regiões do país

O Grupo Primo foi criado com um único objetivo: Dar acesso. Trata-se de uma empresa que busca democratizar o acesso ao conhecimento para os brasileiros que desejam conquistar a liberdade financeira. Atualmente são mais de 270 colaboradores apaixonados pelo que fazem, atuando de forma responsável e visando a satisfação dos seus clientes.

Nesta data, a empresa está recrutando novas pessoas para se tornar um colaborador. As vagas disponíveis requerem profissionais dedicados, criativos e responsáveis que possuem espírito de liderança e desejam crescer juntamente da mesma. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a candidatura.

Analista de Relacionamento – Alphaville;

Consultor Financeiro – Alphaville;

Analista de Recursos Humanos (Expansão) – Alphaville;

Coordenador de Conteúdo sobre Marketing e Publicidade – Barueri/SP;

Banco de Talentos – Remoto e Alphaville;

Criação de Roteiros de Vídeo – São Paulo.

Veja também: Eurobike abre vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, os interessados devem acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado através do link disponível, a fim da empresa analisar.

Mantenha-se atualizado diariamente com todas as informações sobre empregos divulgadas aqui, no Notícias Concursos.