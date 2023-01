O Grupo Zaragoza deu início às suas operações no ano de 2000 em São Paulo e suas primeiras lojas foram inauguradas em 2003. Desde então a companhia cresceu muito e atualmente é composta por 41 lojas distribuídas no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Para continuar crescendo e conquistar o Brasil inteiro, o grupo está contratando novos profissionais para a formação de uma nova equipe. Confira, a seguir.

Grupo Zaragoza abre novos EMPREGOS pelo Brasil

Com cerca de 5 mil funcionários atuando em suas unidades, a empresa oferece um ambiente de trabalho com oportunidade de crescimento, dinâmico e ético. A companhia possui a missão de operar com excelência, entregando os melhores resultados e atendimento, além de se tornar referência em seu segmento.

Diante disso, um novo processo seletivo foi aberto pela companhia. Veja, a seguir, as vagas disponíveis e tudo referente a seleção de candidatos.

Açougueiro – São João da Boa Vista/SP;

Engenheiro Civil (Fiscal de Obras) – Taubaté/SP;

Gerente de Suprimentos – Taubaté/SP;

Analista de Contas a Receber (Cobrança e Crédito) – Taubaté/SP;

Supervisor de Manutenção (Refrigeração) – Taubaté/SP;

Operador de Loja (FVL) – São Paulo;

Analista de Recursos Humanos (Business Partner) – Taubaté/SP;

Operador de Empilhadeira – Hortolândia/SP;

Auxiliar de Manutenção – Guarulhos/SP;

Líder de Contas a Receber (Cobrança e Crédito) – São Paulo.

Jovem Aprendiz Administrativo – Taubaté/SP.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem realizar a sua inscrição através do site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e confira todos os processos seletivos de grandes empresas.