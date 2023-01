Guapó (GO) divulga processo seletivo com 65 vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Guapó no estado de Goiás está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de 65 vagas para contrato imediato.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Os salários da Prefeitura de Guapó – GO chegam até R$ 3,9 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é a Itame.

Vagas e salários Guapó – GO

A Prefeitura de Guapó – GO oferece 65 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – 20 vagas.

Nível médio

Assistente de Ensino – 10 vagas;

Vigilante Patrimonial – 14 vagas.

Nível superior

Professor Pedagogo – 20 vagas;

Nutricionista – 1 vaga.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Guapó – GO variam de acordo com a vaga e a área de atuação.

O cargo de nível fundamental, por exemplo, possui salário de R$ 1.320,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para os cargos de nível médio, os salários variam entre R$ 1.320,00 a R$ 1.335,14 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração que varia de acordo com a jornada de trabalho semanal, indo de R$ 3.204,28 a R$ 3.978,80 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições Guapó – GO

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Guapó – GO devem realizar a inscrição até o dia 12 de janeiro de 2023, diretamente pelo site da Itame, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 70,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Guapó – GO

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Auxiliar de Serviços Gerais

Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos;

Limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas.

Assistente de Ensino

Assumir a docência, no impedimento legal do professor responsável pela turma e/ou disciplinas, independente de nível ou modalidade de ensino;

Participar e contribuir nos conselhos de classe, reuniões pedagógicas e administrativas, planejamentos, estudos e demais projetos que a unidade educativa promova.

Vigilante Patrimonial

Exercer vigilância em locais previamente determinados;

Realizar rondas de inspeção em intervalos determinados, adotando providencias tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob a sua guarda, etc.;

Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de aceso sob a sua vigilância.

Professor Pedagogo

Elaborar e executar o programa pedagógico;

Orientar a ação pedagógica dos instrutores, educadores e educadores sociais do Programa;

Programar atividades recreativas e culturais para adolescentes.

Nutricionista

Administrar os serviços e Programas de Nutrição em Saúde Publica e Serviços de Alimentação e Dietética;

Calcular dietas para pacientes de acordo com orientação médica;

Elaborar e acompanhar programas de Educação Nutricional;

Participar e coordenar planejamentos de aquisição de gêneros.

Etapa processo seletivo Guapó – GO

O processo seletivo para a Prefeitura de Guapó – GO contará apenas com Prova de títulos de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

As documentações devem ser entregas entre os dias 13 a 15 de janeiro de 2023 para serem avaliadas.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações do processo seletivo para Prefeitura de Guapó.