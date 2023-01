Guardiola comemora acerto do Grupo City com o Bahia

Foto: Divulgação / Manchester City

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, celebrou o acerto do Grupo City com o Bahia, após a vitória do clube inglês sob o Chelsea. Em entrevista à ESPN, o treinador elogiou o Tricolor e cobrou um convite para visitar Salvador.

“Encantado de saber que estamos com eles, foi uma votação popular democrática e mais de 90% queriam. E agora me convidem para que um dia eu vá ao Brasil, à Bahia para vê-los”, disse após ser questionado pelo repórter João Castello Branco.

Após a repercussão da declaração, o Bahia brincou com o assunto. Na conta oficial do Twitter, o Tricolor repercutiu. “Quem tem um cantinho aí pra receber Pep no Carnaval de Salvador?”, escreveu.

No ano passado, na reta final da Série B, quando o acerto do Bahia com o Grupo City estava encaminhado, o elenco tricolor recebeu uma mensagem de incentivo de personalidades do grupo. Além de Guardiola, o goleiro Ederson também participou da gravação.

Os sócios do Bahia aprovaram no dia 3 de dezembro a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e, na sequência, a venda de 90% dela para o Grupo City. A proposta, que garante um investimento de R$ 1 bilhão no Tricolor, ao longo de 15 anos, foi aprovada por 98,6% dos votos válidos.

