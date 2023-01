Guerra Civil Espanhola: um resumo com tudo o que você precisa saber!

Guerra Civil Espanhola: um resumo para as suas provas

A Guerra Civil Espanhola é um acontecimento de extrema importância para a compreensão da história do continente europeu.

O assunto é cobrado com muita frequência em questões de história geral dentro dos principais vestibulares do país e também do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, é muito importante que você domine as principais características que envolvem a Guerra Civil Espanhola para garantir um bom desempenho nos seus exames. Confira o resumo que separamos para você a seguir.

Guerra Civil Espanhola: definição

A Guerra Civil Espanhola aconteceu entre os anos de 1936 e 1939 e envolveu republicanos e nacionalistas na Espanha. As lutas eram protagonizadas por aqueles que se posicionavam com ideologias de direita e aqueles que se identificavam com a esquerda. Os republicados eram aqueles com uma ideologia relacionada àquilo que classificamos como esquerda. Já os nacionalistas, por sua vez, apoiavam a Falange Espanhola Tradicionalista e eram lideradas pelo general Francisco Franco

A Guerra Civil Espanhola: antecedentes história

A Espanha, no século XX, enfrentava crises em diversos variados setores, incluindo a política e a economia, já que o governo monarquista não conseguia resolver as crises e a inflação. Porém, o governo sofreu um golpe e em 1923 uma ditadura foi criada.

O governo ditatorial acabou em 1930 e em 1931 um movimento popular proclamou a república e expulsou a família real da Espanha.

Contudo, esse novo governo começou a realizar uma série de medidas populares, como a expansão do ensino básico e a reforma agrária, que incomodavam as elites. Dessa maneira, a Espanha começa a assistir uma série de conflitos entre os grupos de esquerda e os de direita.

Assim, a elite e a burguesia se uniram em volta da figura do general Francisco Franco na chamada Falange Tradicionalista Espanhola.

Guerra Civil Espanhola: consequências

Em 36, a esquerda elege o seu Presidente. Porém, o Exército espanhol, sob a liderança de Franco, se rebela contra o novo governo. Assim começa a Guerra Civil Espanhola.

O conflito provocou milhões de mortes. Por fim, Franco e seus apoiadores vencem a guerra e criaram uma ditadura na Espanha.