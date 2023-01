Guia para iniciantes de bônus de cassino online

Existem poucas histórias de sucesso de negócios modernos que podem ser comparadas à ascensão meteórica do casino online. Internacionalmente, os casinos online estão se expandindo e obtendo lucros recordes ano após ano. As condições perfeitas, ao que parece, se alinharam para o florescimento da indústria. A legislação progressiva em muitos países permitiu mais espaço para os provedores de jogos operarem.

Os jogos de casino online também são perfeitamente adequados à explosão de aplicativos e smartphones dos últimos anos. A mecânica simples do software cria aplicativos ideais que são rápidos de aprender para iniciantes no passatempo e têm semelhanças impressionantes com videogames casuais tradicionais populares. Devido ao crescimento sem precedentes do setor, a indústria tornou-se um local altamente competitivo. E, por sua vez, os provedores online são rápidos em tentar uma variedade de métodos para atrair novos clientes para suas plataformas.

Reunimos um guia para iniciantes para ajudá-lo a navegar no mundo dos bônus e promoções do cassino :

Bônus Sem Depósito

A promoção mais simples que um cassino pode oferecer é, à primeira vista, dinheiro sem compromisso! Mas sempre há pelo menos algumas letras pequenas, portanto, certifique-se de entender totalmente as estipulações.

Um bonus sem depósito é creditado em sua carteira online sem a necessidade de adicionar seu próprio dinheiro. As condições geralmente são que o crédito não pode ser retirado sem que os requisitos de apostas sejam atendidos e, muitas vezes, que eles devem ser gastos em um determinado jogo de mesa ou caça níqueis.

Bônus de boas-vindas

Os bonus de boas vindas são concedidos quando os jogadores fazem seu primeiro depósito em sua conta recém-criada em casino com bónus grátis de boas-vindas Portugal e Brasil. Bônus de boas-vindas por registro são geralmente maiores do que bônus sem depósito e geralmente oferecem aos jogadores uma porcentagem do que eles depositaram como recompensa (por exemplo, um bônus de 100% até $500).

Requisitos de apostas

A quantia total de dinheiro necessária para ser apostada antes que uma retirada possa ser aprovada. Um requisito de aposta geralmente é exibido na forma de um multiplicador.

Isso quer dizer que um bônus sem depósito pode ser de $50 e o requisito de aposta pode ser 10x isso. Portanto, um jogador deve apostar um total de $500 para sacar.

Se você tiver o azar de perder uma sequência de derrotas enquanto usa seu presente inicial de $50, terá que adicionar seus próprios fundos ao seu saldo para continuar jogando – provavelmente o maior ponto de discórdia para os novatos entenderem.

Para complicar ainda mais as coisas, os requisitos de apostas podem ser satisfeitos em porcentagens variadas, dependendo da seção do cassino online em que você está jogando.

Por exemplo:

100% das apostas em slots podem contribuir para o seu requisito de apostas.

50% do dinheiro gasto em blackjack.

30% na roleta.

No exemplo acima, você precisaria executar duas vezes mais mãos de blackjack do que rodadas de slots online e ainda mais rodadas de roleta para satisfazer seus requisitos de apostas. Também pode acontecer que os jogos de mesa apenas contribuam para o total.

Um requisito de aposta justo seria inferior a 40x. Não estaríamos interessados se o número fosse maior do que isso, mas fique atento a valores mais baixos, como 20x.

Depósito correspondente

Semelhante aos bônus sem depósito, os provedores dobrarão seu depósito inicial com uma correspondência de depósito até um determinado limite superior. Assim como os bônus sem depósito, haverá algum tipo de requisito, apostando ou não, que deverá ser cumprido para sacar, mas como não é “dinheiro à toa”, essas condições geralmente não são tão difíceis de cumprir.

Rodadas grátis

Um bônus de inscrição comum que você provavelmente verá é um certo número de rodadas grátis. Eles estão associados à seleção de máquinas caça-níqueis virtuais do site. Pode ser que esses bônus de rodadas grátis não tenham bônus de depósito ou você pode ter que fazer um pagamento específico para se qualificar. Certifique-se de estar familiarizado com a máquina de frutas escolhida para que suas rodadas grátis não sejam desperdiçadas.

Normalmente, as rodadas grátis são oferecidas a novos jogadores, mas também fique de olho nos códigos promocionais abertos aos jogadores existentes em casinos com rodadas gratis . As rodadas grátis provavelmente também estão sujeitas a requisitos de apostas semelhantes; portanto, mais uma vez, certifique-se de ler as letras pequenas.

Recompensas VIP

Como iniciante, as áreas VIP e de alto nível dos casinos online podem não ser o primeiro lugar que você pensa em visitar, mas as recompensas VIP podem ser versões extremamente ampliadas de suas contrapartes padrão.

Se você tiver dinheiro disponível, dê uma olhada no que é necessário para se tornar um membro VIP e quais recompensas estão disponíveis se você optar por atualizar.

Incentivos de fidelidade

Não são apenas os novatos que são recompensados no cassino online. Se você clicar com a experiência de um determinado provedor, pode haver bônus de fidelidade para jogadores consistentes.

Certifique-se de fazer sua pesquisa sobre a legitimidade dos cassinos escolhidos. Às vezes, se uma promoção parece boa demais para ser verdade, geralmente é. Dito isso, os bônus existem para serem usados, para maximizar sua experiência no cassino. Eles ajudam você a aumentar seu saldo e aproveitar mais rodadas e uma variedade maior de jogos.

A maioria dos casinos online oferece versões gratuitas de seus jogos. Recomendamos o uso deles para garantir que você esteja familiarizado com os jogos antes de colocar seu próprio dinheiro ou usar qualquer bônus de inscrição. As promoções são uma ótima maneira de testar a experiência completa do cassino em vários destinos. Fique sempre de olho nas vantagens e vantagens da nova temporada, mas acima de tudo, divirta-se!