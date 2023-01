Guida abre boletim de ocorrência contra Moretti

Foto: Reprodução / TV Globo

Para Guida (Alessandra Negrini), o casamento com Moretti (Rodrigo Lombardi) em ‘Travessia’ sempre foi uma festa. Era uma relação na qual ela aceitava até as possíveis traições do marido, mas nunca imaginaria ter sido exposta como foi.

Ela agora quer se vingar do ex e acredita que a melhor forma de fazer isso é mexendo onde mais lhe dói: o bolso. A dondoca já sabe que as casas do Rio de Janeiro e de Lisboa estão em seu nome e que possui ações na empresa e quer o que acredita ser seu por direito. O que ela não imagina é que, além do patrimônio, o empresário também colocou no seu nome uma dívida em euros.

Começa uma guerra entre o, agora, ex-casal. Com ameaças, acusações, destruição. Há rancor de ambos os lados. Quando Rudá (Guilherme Cabral) conta para a mãe que o ex-padrasto ameaçou doar todas as suas roupas, ela fica furiosa.

A raiva aumenta ao tentar entrar na propriedade, que há pouquíssimo tempo era sua, e a fechadura ter sido trocada. Guida não deixa barato e pede que alguns garotos pichem o portão da casa.

Moretti vai atrás de Guida na casa de Cotinha (Ana Lucia Torre). Ela não está, e ele mantém o tom rude, agora com a tia. Isso faz Rudá (Guilherme Cabral) chamar a polícia dizendo que a casa está sendo invadida.

Os oficiais chegam e a Cotinha ameniza, dizendo que tudo foi resolvido e que Moretti está de saída. Mas essa história está longe de terminar. Stenio (Alexandre Nero) também tentará intervir conversando com Guida e sugerindo que os dois entrem em acordo, mas ela está inflexível. Não há negociação: quer tudo o que está em seu nome. Menos, é claro, as dívidas que o ex-marido fez.

Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira (02), ela vai abrir um boletim de ocorrência contra o ex além de depredar um dos patrimônios de Moretti ao furar o pneu do carro dele.

‘Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

