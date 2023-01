Guida está focada em se vingar de Moretti

Foto: Reprodução / TV Globo

Guida (Alessandra Negrini) promete atormentar a vida de Moretti (Rodrigo Lomardi) em ‘Travessia’. Depois de marcar um encontro com Guerra (Humberto Martins) e passar a noite com o empresário, ela será responsável pela prisão do ex-marido.

No capítulo desta terça-feira (24) Moretti vai atrás de Guida após encontrar um cartão do rival na bolsa dela. Irado, ele bate à porta de tia Cotinha (Ana Lucia Torres) procurando por Guida e arma o maior alvoroço. Depois de Moretti quase agredir Rudá (Guilherme Cabral), a dona da casa o expulsa sob ameaças de chamar a polícia.

Mas a prisão de Moretti só acontece depois. Já em casa, quando Guida retorna, eles têm uma discussão acalorada e o empresário empurra a ex-mulher. Guida se desvencilha e, com intuito de deixar marcas de agressão no próprio corpo, se belisca e bate com o braço na parede. Dali, ela segue para a delegacia, onde faz a denúncia de agressão doméstica.

Pouco depois, Moretti recebe a polícia em sua casa. Revoltado, ele reage de forma negativa e exaltada ao pedido do agente de seguir para a delegacia para prestar depoimento. Os policiais, então, decidem algemar o empresário.

Na viatura, ele liga pedindo a ajuda de Stenio (Alexandre Nero), que consegue livrar o cliente sob pagamento de fiança. A partir daí, Moretti precisará deixar a casa e obedecer a medida protetiva emitida pela justiça, mantendo distância da ex-mulher.

Guida, por sua vez, festeja a vitória em silêncio. E quando é informalmente interrogada pela prima e delegada Helô (Giovanna Antonelli), se complica nas declarações e acaba assumindo que aumentou a história para prejudicar ainda mais Moretti.

Como mentir para a polícia também é crime, ela pagará pelos beliscões e hematomas falsos, mas o objetivo de atazanar a vida do ex-marido continua. Já que a medida protetiva se mantém, afinal Moretti a empurrou e isso configura agressão, ela passa a ir em todos os lugares que o ex-marido frequenta apenas para vê-lo se retirar afim de cumprir a lei.

E por falar em justiça e cumprimento da lei, Oto (Romulo Estrela) se entrega à polícia nos próximos capítulos da novela. No depoimento, ele diz que hackeou sozinho o site da licitação do casarão histórico de São Luís, mas Helô não acredita na versão.

Apesar de o especialista em computação insistir que cometeu o crime por conta própria, para impressionar Moretti, a delegada suspeita de que ele esteja protegendo o antigo patrão. Mesmo assim, Helô avisa que ele será preso em breve e que ela continuará a investigação. Oto retorna pra casa e conta a noiva que Helô vai intimar Guerra e Moretti para depor.

Ainda esta semana, Lais (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça) decidem fazer uma viagem em família na tentativa de afastar o filho das telas, mas não contam ao adolescente que o destino final não tem sinal de internet. Apenas Isa (Duda Santos), que tenta ajudar os pais nessa situação, fica sabendo o motivo real da viagem.

Quando eles chegam ao chalé alugado por Monteiro, Theo percebe que está incomunicável com o mundo virtual. Revoltado, ele não curte sequer um minuto do passeio, fica repetindo que quer ir para casa e passa a noite no sofá. Na manhã seguinte, Theo não está mais lá e ninguém o encontra. Os pais e a irmã, então, saem em desespero à procura do rapaz.

Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

