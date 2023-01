Guimê detona Fred Nicácio após comentário sofre fé: ‘Ato de intolerância religiosa’

Foto: Reprodução/TV Globo

Parece que o clima entre MC Guimê e Fred Nicácio não está dos melhores no “BBB 23”. O funkeiro não gostou de uma fala do participante após a prova do Bate e Volta.

Durante conversa com Ricardo, Bruno e Gabriel, Guimê relatou uma atitude do médico que o incomodou. O brother categorizou como “intolerância religiosa” o momento.

“Ele teve um ato comigo de intolerância religiosa, pesado. Porque eu tenho fé em Deus, acredito em Deus e ontem eu citei Deus no meu discurso com você [Gabriel] para que você tivesse uma chance de reconhecer seus erros”, iniciou.

“E ele pegou e falou assim: ‘Não, não era Deus não, que era sorte e agilidade”, disse Guimê durante conversa com os brothers.

Após a fala do cantor, Ricardo comentou sobre a situação: “É porque está todo mundo pilhado, e aí quem perde a cabeça acaba falando coisa que não falaria lá fora”.

