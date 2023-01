Gustavo, Key, Fred Nicácio e Marília formam o primeiro paredão

Foto: Reprodução/TV Globo

Depois de uma noite agitada e de uma prova Bate-Volta tensa, Gustavo, Key Alves, Fred Nicácio e Marília estão no paredão desta semana do Big Brother Brasil 23. Com isso, eles estreiam a primeira votação desta edição.

Ao longo da dinâmica, Key Alves e Gustavo foram escolhidos pelas líderes Bruna e Larissa; Fred Nicácio e Marília foram votados pela casa; e Gabriel e Paula acabaram puxados no contragolpe.

Antônio “Cara de Sapato” Jr e Amanda estavam foram da votação dos brothers porque foram imunizados pelos anjos Aline Wirley e Bruno.

Na disputa do Bate-Volta, onde os jogadores tiveram que montar quebra-cabeças corretamente, Gabriel e Paula levaram a melhor e se livraram do paredão.

Nesta temporada, os participantes que formam as duplas concorrem juntos pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. É assim pelo menos na primeira fase da votação.

Depois que o público definir a dupla que deve ficar logo de cara no BBB 23, na terça-feira (24), a outra irá para um quarto secreto, onde ficará até a quinta (26).

Nesta segunda fase, depois de uma nova votação, apenas um dos dois participantes irá voltar para a casa. O outro será eliminado.

Bate-Volta

Foto: Reprodução/TV Globo

Cada dupla teve que montar três quebra-cabeças com a temática de seguros, por causa do patrocínio da prova. Um deles sobre veículos, o outro sobre imóveis e outro sobre serviços.

Enquanto um jogador da dupla aguardava de um lado, o outro ficava do outro passando as peças. Nessa, Gabriel e Paula foram mais rápidos e se deram bem.

Enquanto a dupla vencedora já começava o terceiro quebra-cabeça, Fred e Marília ainda estavam terminando o primeiro. A vantagem foi decisiva.

Após a vitória, Gabriel e Paulo levaram R$ 10 mil e uma consultoria especializada, cada um, além de sair do paredão.

Defesa

Cada dupla teve 1 minuto para defender a permanência na casa. Cada um com 30 segundos. Os primeiros a falar foram Gustavo e Key. A jogadora de vôlei falou por quase todo o tempo permitido.

No discurso, ela falou sobre ser verdadeira e desmentiu uma fala que Bruna e Larissa fizeram ao justificar o voto na dupla, alegando que as duas não teriam procurado ela para conversar após um desentendimento entre eles.

Depois, foi a vez de Fred e Marília pedirem para ficar na casa. Fred falou primeiro e disse que eram honestos e estavam tentando dar o melhor. O médico ainda disse que entendia o nervosismo que a colega sentia nas provas, no que parecia ser uma forma de culpar a colega pela perda no Bate-Volta.

Marília ficou com cerca de 15 segundos. Ela disse que estava nervosa e também sobre ser verdadeira na casa.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.