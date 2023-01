Gustavo revela ter recebido mensagem de ex de Safadão

Foto: Reprodução/Globo

Gustavo revelou no Big Brother Brasil 2023 neste domingo (22) que já recebeu uma mensagem da ex-esposa do cantor Wesley Safadão nas redes sociais.

Em uma conversa com Key Alves e Ricardo sobre flertes com famosos, o fazendeiro e empresário disse que Mileide Mihaile havia respondido uma publicação dele com um elogio.

“Eu postei uma parada e ela mandou: ‘Lindão’”, contou o participante. Key e Ricardo ficaram surpresos. Gustavo seguiu falando que chegou a responder, mas não teve mais retorno.

Ainda durante a conversa, Key Alves também contou para os brothers que havia ficado com o piloto de Fórmula 1 britânico Leandro Norris.

A jogadora de vôlei ainda deu detalhes e disse que ela não fala inglês e o piloto não sabia português, o que teria dificultado um pouco a situação. Mas tudo se revolveu na mímica.

“Foi na Fórmula 1 que teve em São Paulo. Todo ano tem. Eu moro lá, eu sabia que ia ter e comecei a ver quem eram os pilotos que estariam lá. Aí vi o dele. Ele me mandou um direct, que deve ter aparecido as meninas de São Paulo para ele, sei lá como”.

