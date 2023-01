Gusttavo Lima anuncia data do Buteco em Salvador

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

Salvador foi uma das cidades escolhidas por Gusttavo Lima para ser palco da edição de 2023 da festa Buteco. Nas redes sociais, o artista anunciou a agenda para o novo ano de um dos eventos mais badalados do mundo sertanejo.

A festa será realizada na capital baiana no dia 12 de agosto, ainda sem local definido para acontecer.

Em 2022, o evento foi realizado no Parque de Exposições e foi na festa que o sertanejo anunciou a participação no Carnaval de Salvador com o ‘Bloco do Embaixador’.

A participação na folia momesca será a próxima apresentação de Gusttavo Lima na cidade. O artista desfila na sexta de Carnaval e também é esperado em um camarote no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.