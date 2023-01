Gusttavo Lima expulsa mulher de show em Fortaleza

Foto: Reprodução/ Instagram

As primeiras horas de 2023 foram de estresse para Gusttavo Lima. O cantor se irritou na madrugada do dia 1º de janeiro durante uma apresentação em um hotel em Fortaleza, no Ceará, e exigiu a retirada de uma mulher de seu show.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o ‘Embaixador’ pede respeito enquanto chama pelos seguranças do hotel Marina Park, solicitando a saída da moça do evento. Da plateia dá para ouvir outras pessoas pedindo para que ela parasse de jogar água no cantor.

“Pode tirá-la ou eu vou tirar. Respeito é o mínimo, viu, coleguinha? Respeito não se compra ou se adquire, você nasce com ele. Por falar em respeito, você não tem”, disse Gusttavo que ainda pediu para que devolvessem o dinheiro da mulher.

A festa tinha ingressos avaliados em R$ 700 e R$ 2500. Além de Gusttavo Lima, o evento no luxuoso hotel em Fortaleza contou com apresentações de Jonas Esticado, Dubdogz e Bruno & Denner.

A dupla João Bosco e Gabriel prestou apoio ao sertanejo e citou os episódios em que os artistas recebem água, cerveja e mais no rosto, na tentativa de chamar atenção do cantor no palco.

“Acho ridícula essa falta de respeito. Infelizmente, acontece demais nos shows. Algumas pessoas que não tem o que fazer e querem chamar a atenção de forma errada, jogando água ou cerveja nos artistas. Poxa, isso é ridículo. Falta de respeito total”, escreveu nas redes sociais.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.