Hackers invadem rede social de Marília, do BBB 23

O Instagram da participante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 23 Marília foi hackeada na noite de sexta-feira (13). A nova sister, que tem mais de 900 mil seguidores, teve a página invadida por criminosos que estão usando o perfil para aplicar golpe do Pix através dos stories.

A equipe que administra as redes sociais da maquiadora avisou sobre o golpe no Twitter e pediu que seguidores ajudassem a divulgar o alerta.

“O Instagram da Marília foi hackeado. E os mesmo que hackearam estão pedindo pix. Não façam! É Golpe!”, escreveram no Twitter.

A equipe da atriz Bruna Griphao, que também estará no BBB, ajudou a divulgar o aviso e afirmou que vai ajudar mesmo que Marília precise recomeçar do zero.

