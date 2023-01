Hardwork Medicina DISPONIBILIZA VAGAS; Saiba mais!

A Hardwork Medicina, empresa pioneira no estudo por questões e nas revisões focadas em cada uma das provas, está em busca de novos profissionais para compor seu time. Dessa forma, antes mesmo de conhecer um pouco mais sobre a companhia, veja quais são os cargos disponíveis:

Analista de Atendimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Especialista de Marketing de Produto – São Paulo – SP – Efetivo;

Product Manager – Educação – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Hardwork Medicina e como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Hardwork Medicina, é válido destacar que a empresa prepara seus alunos para provas de Residência Médica e Revalidação de diplomas médicos, trilhando um caminho intenso de aprendizado na medicina.

Além disso, respeita e mantém vivas as bases fundamentais da educação médica, acreditando no papel transformador do professor, do mestre, e na necessidade de uso de ferramentas inovadoras de aprendizado ativo.

Por fim, também é importante destacar que a Hardwork é uma empresa integrante do Grupo Yduqs, 100% digital, especializada na preparação de médicos e estudantes de medicina para os principais concursos do Brasil. Ao todo, tem mais de 7 mil alunos e um modelo de ensino baseado na experiência de médicos de destaque no mercado.

Confira alguns dos benefícios oferecidos:

Plano de Saúde e Odonto (sem descontos);

Cartão de Benefícios Flexíveis (VR/VA/livre);

Bônus anual de acordo com resultados;

Possibilidade de Bolsa de estudo nas empresas do Grupo;

Convênio com SESC SP.

