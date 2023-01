Hassum entrega ansiedade pela estreia do ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’

Foto: Reprodução / TV Globo

O público pode se preparar para dar boas gargalhadas em ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’, novo reality culinário das tardes de domingo que estreia no dia 29. O programa, comandado por Leandro Hassum, recebe duplas de mães e filhos que cozinham para tentar aquecer o coração dos chefs Paola Carosella e João Diamante, jurados da competição.

No programa, quem coloca a mão na massa são os filhos. As mães só podem ajudar de longe, dando orientações e dicas. Caso a situação aperte e ela sinta que precisa intervir, pode apertar um botão e entrar na cozinha, mas o tempo passa a correr duas vezes mais rápido. Hassum é responsável por comandar a dinâmica e ainda dá seus pitacos e dicas, e conta ainda com a parceria ilustre dos chefs Paola e João, que avaliam os preparos.

“A parceria com o João Diamante e Paola foi muito bacana. Chegamos com muito medo, por seremos de universos diferentes; eu sou um cara do humor, a Paola vem de programas nos quais tinha que selecionar pessoas que queriam ser chefs, o João vem também de um universo totalmente diferente, muito rico, com uma valorização muito grande da nossa comida, e do tempero brasileiro; eles têm personalidades totalmente diferentes, e mesmo assim conseguimos achar uma liga. Eu brinco com o João, descontraio com a Paola, o entrosamento foi muito rápido, já no primeiro programa começamos a entender uns aos outros, e fluiu muito bem”, elogia Hassum.

Confira abaixo a entrevista com Leandro Hassum, apresentador do ‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’.

Como foram as gravações do programa? Do que você mais gostou?

As gravações foram muito gostosas. Estar de volta à Globo é muito bom, encontrar amigos, matar a saudade de uma empresa que fiquei durante 21 anos, fazendo um formato totalmente diferente e novo para mim, mais um desafio na minha carreira.

Gostei mais das dicas que eu ficava roubando da Paola Carosella e do João Diamante. Foi muito bacana poder entender um pouco mais de cozinha porque, apesar de saber cozinhar bem, modéstia à parte, recebi dicas preciosas que acabamos, como amadores, não sabendo. Ver as famílias juntas também é muito legal, ver o entrosamento das mães com os filhos foi muito divertido.

Se surpreendeu com algo? Ou tem algum momento engraçado/curioso que possa citar?

Me surpreendi com a forma como nós, na hora do desespero, somos capazes de realizar coisas. Até mesmo com a reação dos jurados – às vezes ficávamos assistindo enquanto o candidato estava produzindo e dizíamos: ‘não vai sair nada dali’; bate um desespero, uma angústia e, ao final, saíam coisas muito gostosas – às vezes, não (risos). Tivemos dias de comida bem esquisita, mas também coisas bem gostosas que os filhos com as mães realizaram.

O programa fala sobre culinária afetiva, o almoço de domingo. Você tem alguma receita na sua família, daquelas que passam de geração em geração?

O cozido que a minha avó fazia. Minha mãe aprendeu a fazer com ela, e então passou para mim. Até porque, é meu prato favorito, me dedico mesmo ao fazer. A família ama um cozido.

Qual é a comida que você prepara para a sua família naquele dia especial?

Ou é cozido, ou pernil, que também cozinho muito bem, ou carne assada – essa é famosa, faço uma belíssima carne assada.

Como é a parceria com Diamante e Paola?

A parceria com o João Diamante e Paola foi muito bacana. Chegamos com muito medo, por seremos de universos diferentes; eu sou um cara do humor, a Paola vem de programas nos quais tinha que selecionar pessoas que queriam ser chefs, o João vem também de um universo totalmente diferente, muito rico, com uma valorização muito grande da nossa comida, e do tempero brasileiro; eles têm personalidades totalmente diferentes, e mesmo assim conseguimos achar uma liga. Eu brinco com o João, descontraio com a Paola, o entrosamento foi muito rápido, já no primeiro programa começamos a entender uns aos outros, e fluiu muito bem.

‘Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua’ tem produção de Maiana Timoner, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos. A direção de gênero é de Boninho.

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.