Herbarium abre novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A empresa Herbarium é a indústria farmacêutica referência no Brasil para fitoterapia e estamos localizados no estado do Paraná, nas cidades de Curitiba e Região Metropolitana e Colombo. A sua linha de produtos inclui medicamentos fitoterápicos tradicionais, suplementos alimentares, cosméticos botânicos e botânicos éticos cuja eficácia foi validada por vários estudos científicos.

Herbarium tem novas oportunidades de trabalho abertas no Brasil

A Herbarium possui um impacto positivo no planeta e estão comprometidos em cuidar das pessoas e do meio ambiente. Eles sabem quem são e onde querem chegar, e possuem uma equipe muito dedicada que contribui para atingirem o seus objetivos.

Eles estão empenhados em promover um ambiente de trabalho cada vez mais diversificado, inclusivo, inspirador e, o mais importante, acolhedor. O respeito e a valorização das pessoas estão presentes em todas as suas relações. Para promover a diversidade e a inclusão, eles incentivam pessoas LGBT, negras, com deficiência, mulheres e todos aqueles que buscam trabalhar em um ambiente inclusivo a se inscreverem em seu processo seletivo.

Aux. de Produção;

Esp. em Desenv. Farmacotécnico;

Anl. de Parcerias e Alianças;

Formulador;

Anl. de Criação;

Pesquisador Analítico;

Anl. Infraestrutura TI Sr;

Anl. Fiscal Sr;

Técnico de Manutenção / Automação;

Anl. de Farmacovigilância;

Ass. de Marketing Institucional.

Como se candidatar

Para se inscrever no processo seletivo da empresa Herbarium, acesse o site 123 empregos. Se você nunca esteve lá, precisará criar um perfil. De seguida, registre todos os seus dados, tanto profissionais como pessoais, e caso o seu CV reúna os requisitos solicitados, candidate-se à vaga pretendida. Por fim, espere que eles entrem em contato com você.

