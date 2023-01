Hering tem novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A Hering é uma empresa reconhecida por 90% da população brasileira. Há mais de 140 anos no mercado, essa companhia está recrutando novos funcionários para ocupar diferentes cargos pelo país. Confira, a seguir.

Hering abre novos empregos pelo país

A Hering, fundada em 1880, é uma empresa com a missão de criar ótimas memórias para os consumidores. A companhia é especializada em lançar peças femininas, masculinas e infantis no mercado.

Ao longo de sua história, a empresa contou com o auxílio de um time inspirador e inclusivo. Hoje novas oportunidades de empregos foram divulgadas pelo país. Confira, a seguir:

Analista de Custos – São Luís de Montes Belos / GO;

Analista de Melhoria Contínua – São Luís de Montes Belos / GO;

Banco de Talentos – São Paulo / SP;

Banco de Talentos Plurais – Brasil;

Técnico Eletrotécnico – Blumenau / SC;

Técnico de Segurança do Trabalho – Blumenau / SC;

Técnico de Segurança do Trabalho – Anápolis / GO;

Analista de Produção – Blumenau / SC;

Analista de Qualidade – São Luís de Montes Belos / GO;

Supervisor de Almoxarife – São Luís de Montes Belos / GO;

Analista de Operações e Transportes – Blumenau / SC;

Assistente de Loja (Vaga Exclusiva PCD) – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Para continuar entregando ótimos resultados para o mercado, a equipe precisa estar preparada para enfrentar desafios. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.