Hidrovias do Brasil abre vagas de emprego em São Paulo

As Hidrovias do Brasil são uma companhia de soluções logísticas integradas, que atuam em 4 grandes áreas: integração de serviços logísticos, transporte aquaviário, cabotagem e operação de terminais. Em seu DNA está enraizado em valores sólidos como ética, responsabilidade social, sustentabilidade, segurança e excelência em tudo o que fazem com o objetivo de unir e conectar toda a América do Sul.

Hidrovias do Brasil possui novas oportunidades de trabalho abertas no país

As Hidrovias do Brasil desenvolvem soluções logísticas inovadoras para os seus clientes. A empresa é uma das melhores empresas de soluções integradas de logística da América Latina.

Com 12 anos de experiência e muitos projetos personalizados e inovadores. Eles possuem um excelente ambiente de trabalho e as suas equipes estão focadas em desenvolver, implementar e executar as melhores soluções logísticas para os seus clientes. A companhia está com algumas vagas em aberto. Confira abaixo quais são elas e se caso alguma for de seu interesse, verifique logo após os passos para realizar a sua inscrição:

Almoxarife;

Superv. de SSMA;

Anl. Administrativo Jr;

Cozinheiro Fluvial;

Anl. de Departamento Pessoal Junior;

Planejador de Manutenção;

Anl. Financeiro;

Eletricista;

Anl. FP&A Corporate Pl;

Mestre Fluvial;

Ass. Administrativo;

Esp. de Inteligência de Mercado;

Ass. de Operações;

Ass. Financeiro.

Como se candidatar

Concorra às oportunidades oferecidas pelas Hidrovias do Brasil criando um cadastro no site 123 empregos. Faça a sua candidatura depois de ler todos os requisitos do cargo de desejo e, por fim, aguarde ser convocado para uma entrevista se o seu perfil for o selecionado.

