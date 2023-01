História do Brasil: o Estado Novo

Estado Novo: aquilo que você precisa saber

O termo “Estado Novo” é usado para definir um período da Era Vargas. O assunto é muito abordado por questões de história do Brasil, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Estado Novo. Confira!

O Estado Novo: introdução

Como mencionado, o Estado Novo é um dos períodos da Era Vargas. Esta fase da história do Brasil começa no ano de 1937 e acaba em 1945, no último momento da Era Vargas, sendo caracterizada pelo autoritarismo e pela centralização do poder.

O Estado Novo se inicia com um golpe realizado em 1937 por Vargas. A principal característica da política do período é o investimento em infraestrutura para o desenvolvimento industrial.

O Estado Novo: o golpe de 1937

Em 1935, o governo de Getúlio Vargas reforça ainda mais a propaganda anticomunista, legitimando um estado de sítio e a censura da imprensa.

Vargas, então, cria o chamado Plano Cohen, um documento falso que alertava sobre uma ameaça comunista que pretendia destituir o governo e tomar o poder.

Mesmo sendo uma fraude, o Plano deu certo e o povo, influenciado por um sentimento nacionalista, apoiou a ditadura, buscando evitar a suposta ameaça dos comunistas.

O Estado Novo: características

O Estado Novo deve ser considerado dentro de determinado contexto mundial. No período, se assistia à ascensão de diversas ditaduras em muitos países: Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, Francisco Franco na Espanha, Salazar em Portugal, entre outros. Assim, Vargas também se aproveitou de uma espécie de totalitarismo, fechando o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputado. Ele também passou a perseguir os seus opositores políticos.

Além disso, Vargas passou a nomear interventores nos estados brasileiros, garantindo a sua interferência também nos assuntos estaduais. Deve-se destacar também a forte propaganda que Vargas fazia de seu governo, principalmente por meio do uso do rádio.