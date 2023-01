História Geral: a Baixa Idade Média

Baixa Idade Média: um resumo para as suas provas

O termo “Baixa Idade Média” é usado para definir uma das duas fases em que é dividida a Idade Média.

O tema é abordado com grande frequência por questões de história geral, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre a Baixa Idade Média. Confira!

Baixa Idade Média: introdução

A Baixa Idade Média começou no século XI e terminou no século XV, com a crise do feudalismo, as Grandes Navegações e o início da Idade Moderna.

É importante ressaltar que alguns estudiosos apontam que o início da Baixa Idade Média aconteceu no século XII. Porém, não existe um consenso dos historiadores sobre esse tópico.

Baixa Idade Média: características

A Baixa Idade Média foi caracterizada pela crise do sistema feudal. A partir do século XI, o feudalismo começou a enfrentar um declínio graças à ampliação das áreas produtivas e o desenvolvimento de técnicas agrícolas.

Além disso, com o fim das invasões germânicas, a população vivia em condições mais estáveis. Assim, houve um grande crescimento populacional e, com isso, a sociedade feudal precisou desenvolver a sua produção agrícola, o gerando o declínio do feudalismo.

Baixa Idade Média: as Cruzadas

A Baixa Idade Média foi marcada também pelas Cruzadas, expedições militares organizadas pela Igreja Católica para retomar Jerusalém dos muçulmanos.

Além disso, comerciantes também tinham interesse nas Cruzadas, uma vez que elas poderiam criar novas rotas de comércio de mercadorias orientais.

Baixa Idade Média: Renascimento Comercial e Urbano

O Renascimento Comercial e Urbano é também uma característica da Baixa Idade Média.

Com o fim do feudalismo, a produção passou a gerar um excedente, que seria comercializado. Além disso, com o aumento do comércio, logo novas cidades passaram a ser construídas e em uma quantidade muito maior quando comparada aquelas existentes na Alta Idade Média.