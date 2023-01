História Geral: a Era Napoleônica

Era Napoleônica: um resumo completo sobre o assunto

O termo “Era Napoleônica” é usado para definir um período extremamente importante da história da França que aconteceu entre os anos de 1799 e 1815.

O assunto é cobrado com muita frequência em questões de história geral de vestibulares e também da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, é fundamental que você domine todos os tópicos que envolvem a Era Napoleônica para garantir um bom desempenho nas suas provas. Confira o resumo que separamos a seguir.

Era Napoleônica: definição

Como mencionado, a Era Napoleônica começa em 1799, ano caracterizado pelo fim ao governo dos participantes da Revolução Francesa.

Napoleão Bonaparte, líder durante o período, chegou ao poder apoiado pela burguesia francesa e também pelo exército. Ele governaria até o ano de 1815, com a Batalha de Waterloo.

Era Napoleônica: contexto histórico

Depois da Revolução Francesa, a França ainda viveu um período de grande instabilidade. Os dois grupos políticos da época, jacobinos e girondinos, não conseguiam chegar em um acordo para governar segundo o interesse de todos.

Ainda, no ano de 1793, poderosos países europeus se juntam em uma coligação com o objetivo de impedir que os ideias revolucionários saíssem da França e influenciassem outros territórios.

Em meio à esse cenário conturbado, o general Napoleão Bonaparte foi visto como uma possível solução e recebeu apoiado da grande burguesia com o objetivo de estabilizar o país.

Era Napoleônica: 18 Brumário

Nesse contexto, Napoleão planejou um Golpe para assumir o poder da França: o “Golpe de 18 Brumário”.

Assim, ele se estabeleceu como cônsul ao lado de dois outros cônsules. O trio, então, criou uma nova Constituição que estabelece Napoleão como primeiro-cônsul, atribuindo-lhes poderes de ditador. Inicia-se o Consulado.

Era Napoleônica: fases

A Era Napoleônica pode ser dividida em três fases:

Consulado (1799-1804)

Império (1804-1815)

Governo dos Cem Dias (20/03/1815 a 08/07/1815)

No Consulado, Napoleão investiu no desenvolvimento das indústrias francesas e na guerra contra os inimigos que tentavam invadir a França. Ainda, o general retomou relações com a Igreja Católica, que haviam sido rompida pelo governo revolucionário.

Em 1804, Napoleão revogou a Constituição e promulga uma nova, que previa a substituição do regime consular por aquele monárquico. Com isso, o império francês é inaugurado e Napoleão recebe o título de Napoleão I, Imperador dos Franceses.

Além das guerras contra os inimigos, o Império foi marcado pela criação do Código Civil Napoleônico, que estabelecia diversas mudanças importantes.