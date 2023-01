História Geral: a Guerra de Reconquista

A Guerra de Reconquista: resumo completo para ENEM e vestibulares

O termo “Guerra de Reconquista” é usado para denominar um conflito na Península Ibérica cujo objetivo era recuperar territórios dominados pelos islâmicos.

O tema é abordado com frequência por questões de história geral, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda, devido à sua relação com os portugueses, a Guerra de Reconquista pode também aparecer em perguntas de história do Brasil de determinados concursos.

Dessa forma, para que você consiga estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo a Guerra de Reconquista. Confira!

A Guerra de Reconquista: introdução

A Guerra de Reconquista foi um movimento militar e religioso organizado por Portugal e Espanha para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica.

Os islâmicos haviam estabelecido um domínio na península no ano de 711 e permaneceram até o ano de 1492, quando foram expulsos.

A Guerra de Reconquista: contexto histórico

Até o século VIII, a Península Ibérica era habitada por tribos cristãs. Contudo, após a morte de Maomé, os povos muçulmanos resolveram expandir os seus territórios.

Em 711, o Império Islâmico derrotou as tribos que viviam na península e estabeleceu o seu domínio. Depois disso, somente a partir do ano de 722 os cristãos eram conseguir algumas vitórias expressivas.

A Guerra de Reconquista: características

A Guerra de Reconquista foi consolidada no século XI, quando a reconquista dos territórios da península ibérica passou a ser uma missão sagrada: expulsar aqueles que eram considerados “infiéis” das terras cristãs.

No mesmo século, os cristãos contaram também com o apoio das Cruzadas e dos Templários para lutar contra os muçulmanos da península e, em pouco tempo, a cristandade havia reconquistado metade dos territórios.

Portugal consolidou a sua reconquista em 1147 e passa a ser reconhecido como Estado Nacional. A precoce formação do Estado Nacional português irá influenciar o surgimento das Grandes Navegações que resultaram na chegada ao Brasil. A Espanha, por sua vez, será consolidada somente no século XV, com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela.