História Geral: a Independência dos Estados Unidos

Independência dos Estados Unidos: o que foi e principais características

O termo “Independência dos Estados Unidos” é usado para denominar um evento que aconteceu no século XVIII e que afetou todo o mundo.

O assunto é abordado com frequência por questões de história geral, principalmente nos vestibulares. Dessa forma, é essencial que você domine esse assunto para garantir um bom desempenho em qualquer prova de história. Vamos conferir um resumo completo sobre a Independência dos Estados Unidos a seguir.

Independência dos Estados Unidos: definição

A Independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana por alguns historiadores, ocorreu no dia 4 de julho de 1776.

Independência dos Estados Unidos: contexto histórico

Os ingleses já estavam em conflito com os americanos há um bom tempo antes do início da guerra de independência.

Depois da Guerra dos Sete Anos, que acabou em 1763, o governo inglês aumentou os impostos sobre as 13 colônias para compensar os gastos da guerra. Assim, a Inglaterra criou dois novos impostos: a Lei do Açúcar (Sugar Act) e a Lei do Selo (Stamp Act). A primeira, criada em 1764, estabelecia mais impostos sobre a exportação e produção de Açúcar.

A segunda lei, por sua vez, estabelecia que todos os documentos, livros, jornais ou baralhos deveriam obrigatoriamente utilizar um selo.

Para piorar a situação, em 1770, ocorreu o chamado Massacre de Boston, em que 5 colonos americanos foram mortos por soldado ingleses.

Três anos depois, ocorreu a Festa do Chá de Boston. No evento, americanos invadiram navios ingleses e jogaram o carregamento de chá no mar. Como resposta, a Inglaterra decretou as Leis Intoleráveis, que afetavam diretamente os americanos e sua economia.

Independência dos Estados Unidos: características e desfecho

Diante das leis, os americanos se reuniram no Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774. O Congresso não obteve sucesso nas negociações. Assim, o Segundo Congresso Continental da Filadélfia aconteceu um ano depois e foi declarada guerra à Inglaterra.

A Inglaterra enviou diversas tropas, mas os Estados Unidos, com o apoio de Espanha, Holanda e França, venceram a batalha.

Os ingleses foram, então, obrigados a reconhecer a independência dos Estados Unidos em 1783.