História Geral: o que foi a Guerra dos Seis Dias?

A Guerra dos Seis Dias: um resumo sobre o evento

O termo “Guerra dos Seis Dias” é usado para definir um importante conflito que aconteceu no ano de 1967.

O evento é cobrado com frequência em questões de atualidades e história nas provas dos vestibulares e também no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os tópicos importantes que você precisa dominar sobre a Guerra dos Seis Dias. Confira!

A Guerra dos Seis Dias: definição

O rio Jordão sempre teve muita importância para a nação árabe. Mesmo antes da Guerra dos Seis Dias, a Síria já enfrentava problemas com Israel, uma vez que o país desejava desviar as águas do Jordão para irrigar as suas plantações. Contudo, as águas do Jordão também eram de grande importância social e econômica para Israel e para outros países árabes.

Em 1964, durante a conferência da Liga Árabe, os países árabes decidiram que o Estado de Israel e a sua predominância sobre os demais territórios seria uma ameaça que deveria ser combatida.

A Guerra dos Seis Dias: características

A Guerra dos Seis Dias, também chamada de Guerra de 1967 ou de Terceira Guerra Árabe-Israelense ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967.

O conflito contou com a participação de Israel, da Síria, do Egito, da Jordânia e do Iraque. Os embates começam quando, no dia 5 de junho, Israel realiza um ataque surpresa à aviões egípicios.

Na sequência, o exército de Israel cercou os soldados do Egito que estavam na Faixa de Gaza e na Península do Sinai. Com um forte exército, Israel sai vencedor do conflito, conquistando a Península do Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Jerusalém Oriental e as Colinas de Golã.

Assim, o Egito precisou concordar com o cessar-fogo no dia 8 de junho. Posteriormente, a Síria também aceita a paz no dia 10 do mesmo mês, colocando um fim ao conflito.

A Guerra dos Seis Dias: consequências

A guerra provocou mais de 20 mil mortes. Ainda, é válido destacar que o território de Israel possuía uma extensão de 20.300 quilômetros quadrados e passou a possuir cerca de 102.000 quilômetros de extensão depois do fim do conflito.