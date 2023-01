História Geral para vestibulares: a Guerra das Duas Rosas

A Guerra das Duas Rosas: aquilo que pode ser cobrado na sua prova

O termo “Guerra das Duas Rosas” é usado para denominar um conflito pelo trono da Inglaterra que permitiu o surgimento da dinastia Tudor.

O assunto é abordado com certa frequência por questões dehistória,principalmente nos mais variadosvestibularesdo país.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a Guerra das Duas Rosas. Confira!

A Guerra das Duas Rosas: definição

A Guerra das Duas Rosas aconteceu entre os anos de 1455 e 1487, motivada pela rivalidade entre duas famílias nobres da Inglaterra: os York e os Lancaster. Ambas pertenciam à dinastia Plantageneta e eram tradicionais, dividindo o trono britânico por anos.

O termo “duas rosas”, usado para denominar o conflito, possui origem no fato de que os Lancaster usavam uma rosa vermelha como símbolo, enquanto os York usavam uma branca.

A Guerra das Duas Rosas: contexto histórico

O estopim da Guerra das duas Rosas foi a morte do rei Eduardo III e a coroação de Henrique VI, membro da família Lancaster, como novo rei. Henrique VI recebeu o apoio da família York, mas somente porque acreditaram que Henrique ele morreria em pouco tempo. Contudo, Henrique acabou gerando um herdeiro, o que poderia ameaçar o plano dos York.

Ainda, a Inglaterra vivia os últimos dias da Guerra dos Cem Anos e a derrota era evidente, uma vez que os franceses estavam consolidando diversa vitórias.

Esse cenário conturbado piorava ainda mais a tensão entre as duas famílias pelo trono.

A Guerra das Duas Rosas: conflitos

As batalhas começaram em 1455. A primeira delas é a batalha de Saint Albans, na qual o exército dos York vence as tropas dos Lancaster, que ocupavam o trono. No ano de 1460, Ricardo de York, um dos membros mais importantes da família York, morre. Mas seus ideais se perpetuam com os planos de um dos seus apoiadores, o Barão de Wareick, que criou um grupo de apoio ao filho de Ricardo, Eduardo de York.

Em seguida, os York obtêm significativas vitória em guerra e proclamam Eduardo IV como novo rei da Inglaterra, obrigando Henrique VI a fugir para a Escócia. Eduardo, então, ordena o assassinato de membros da família Lancaster, incluindo o de Henrique VI e seu filho.

Em 1483, Eduardo IV morre e Ricardo III, assume o trono. Os Lancaster, entretanto, retomam as batalhas em favor de um novo rei: Henrique Tudor.

A Guerra das Duas Rosas: consequências

Em 1485, enrique Tudor enfrenta os York na Batalha de Bosworth Field e vence, tornando-se o rei da Inglaterra com o nome de Henrique VII.

O fim da guerra aconteceu oficialmente no ano de 1487 por meio do casamento de Isabel de York com Henrique VII.