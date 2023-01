Homem agride ex-esposa e atira móveis de prédio em Salvador

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um homem jogou móveis, eletrodomésticos e outros objetos do último andar do prédio onde mora e agrediu a ex-esposa no prédio onde mora, na Avenida Cardeal da Silva, na Federação, bairro de Salvador. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (24) e atrapalhou o trânsito da região.

Segundo informações da TV Bahia, o suspeito foi identificado como Esmeraldo Rodrigues. Ele agrediu Eliúde Souza, sua ex-esposa, que sofreu ferimentos no rosto e no corpo. De acordo com a Polícia Militar, a instituição foi acionada e encontrou a mulher e o homem feridos na entrada do prédio.

Ainda segundo a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro aos dois. Porém, o homem se recusou ser atendido e se trancou dentro do imóvel.

Neste momento, Esmeraldo arremessou pela janela uma série de objetos da casa, como uma televisão, uma caixa de som, uma porta de vidro, dentre outras coisas. Segundo o g1, vizinhos afirmaram que o suspeito apresenta um comportamento agressivo e chegou a discutir com os policiais militares.

À equipe da TV Bahia, a vítima, Eliúde Souza, afirmou que não foi a primeira vez que foi agredida por Esmeraldo. Atualmente, ele vive com outra mulher. Eliúde ainda fala que ele e atual companheira foram até o apartamento onde ela morava com Esmeraldo.

Eles discutiram e Esmeraldo retornou ao local para tomar de volta o imóvel onde morava junto com ela. Durante a discussão, Esmeraldo não só agrediu Eliúde, mas também a atual companheira, que tentou pará-lo. Ele ainda levou o cachorro da vítima, que o seguiu.

Segundo informações da PM, o homem foi acalmado por um parente e também recebeu atendimento do SAMU. Ele terá que prestar depoimento á delegacia.

