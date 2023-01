Homem considerado um dos maiores adulteradores é preso

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um homem, suspeito de ser um dos maiores adulteradores de veículos em Salvador, foi preso em flagrante, na quinta-feira (19), no bairro de Cassange, na capital baiana. Segundo informações da Polícia Civil e do g1 Bahia, a prisão do suspeito – que tem 46 anos – foi feita por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

O titular da especializada, delegado Maurício Moradillo, afirmou que o criminoso vinha sendo monitorado pela equipe da unidade. “Ele já foi preso algumas vezes por esse crime e é considerado um dos maiores adulteradores de Salvador. Com essa prisão, conseguimos tirá-lo de circulação”, disse Moradillo.

Com o suspeito foram apreendidos dois carros adulterados e com restrição de roubo, além de ferramentas usadas para falsificar sinais identificadores. “Ele foi autuado por receptação qualificada e está à disposição do Poder Judiciário”, informou o delegado.

