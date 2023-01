Homem é morto e grávida fica ferida após tiroteio em posto na BA

Foto: Divulgação / Ascom PC

Um foi morto a tiros e uma mulher grávida ficou ferida durante um tiroteio em Santo Estevão, a cerca de 150km de Salvador. O caso aconteceu na quinta-feira (19). Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em um posto combustível. A vítima foi identificad como Pedro Machado Filho, de 51 anos.

O homem trabalhava no posto quando foi baleado por dois homens que chegaram no local de moto. Já a mulher, grávida, foi ferida na perna e socorrida no Hospital Cleriston Andrade, em Feira de Santana. Ela não corre risco de vida.

A polícia não informou se ela tem alguma ligação com o funcionário morto. Os suspeitos de cometer o crime ainda não foram identificados e as imagens das câmeras de segurança serão solicitadas para ajudar nas investigações.

Ainda não há informações sobre motivo, nem sobre autoria do crime.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.