Homem é preso após esmurrar portões de unidade de Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem foi preso por esmurrar portões da Unidade Básica de Saúde (UBS) Rodrigo Argolo e tentar agredir um policial militar. O caso aconteceu no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na tarde de terça-feira (24). Ele havia sido atendido na triagem 20 minutos antes da agressão.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que não sabe o motivo do ataque do homem, que não teve o nome divulgado. De acordo com a PM, o paciente também ameaçou destruir objetos da unidade.

O homem foi levado para uma delegacia, onde as medidas cabíveis foram tomadas. Não há detalhes sobre qual delegacia, nem se o homem foi autuado.

