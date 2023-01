Homem é preso e outros 2 são baleados em operação na Bahia

Foto: Ascom PC / Natália Verena

Um homem foi preso e outros dois foram baleados, na manhã desta terça-feira (24), durante uma operação realizada pela Polícia Civil, através do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras.

A ação acontece em Salvador, na Região Metropolitana e interior da Bahia – nos municípios de Cachoeira e Cruz das Almas. Até o momento, armas, drogas, malote de dinheiro, placas de carro, diversas munições e roupas camufladas já foram apreendidos.

“A operação segue com sucesso. Os três alvos já localizados integram o grupo criminoso que além de assaltar instituições financeiras, também atuam com o tráfico de drogas”, explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Ainda segundo a polícia, os homens que foram feridos tem envolvimento no sequestro de um empresário no Iapi. Com a chegada da polícia, eles resistiram a prisão e foram atingidos. Com eles, foram encontrados roupas utilizadas no dia do crime e a placa do veiculo entregue como pagamento do resgate.

As vítimas foram socorridas para um hospital da capital baiana. O nome do local não foi divulgado assim como o estado de saúde. O terceiro suspeito foi conduzido para a sede do Draco.

“Estamos dando cumprimento aos mandados contra envolvidos em uma explosão de caixas eletrônicos ocorrida no interior, em novembro de 2022”, explicou o coordenador, delegado Odair Carneiro.

Mandados de prisão e de busca e apreensão ainda estão sendo cumpridos. A operação chamada de Blindagem conta com equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Coordenação de Operações Especiais (COE) e o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Polícia Técnica (DPT), guarnições da Polícia Militar: Apolo, Bope, Choque, Rondesp leste e Atlântico, Cipe Polo, Gêmeos, e 9ª CIPM/Pirajá.

