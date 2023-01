Homem é preso por feminicídio após ser flagrado com corpo na BA

Foto: Poliana Lima

Um homem foi preso suspeito de matar a companheira na madrugada desta segunda-feira (2), na zona rural da cidade de Curaçá, no norte da Bahia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP-BA), o suspeito foi flagrado com o corpo da vítima, na casa onde os dois moravam, na localidade conhecida como Agrovila 5.

A prisão foi realizada por equipes da 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que foram acionados por denúncia.

“Quando os PMs entraram, infelizmente encontraram a mulher sem vida. O agressor foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) da cidade”, disse o comandante da unidade, major Leonel Carlos Ribeiro.

Na unidade policial, o homem foi autuado por feminicídio. Segundo a titular, delegada Tereza Jucélia, o criminoso não possuía passagem e a vítima não havia feito denúncia contra ele.

O caso segue sob investigação. O nome da mulher, como ela foi morta e qual seria a motivação do crime não foram divulgados pela polícia.

