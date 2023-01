Homem é preso por matar e enterrar companheira na Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na terça-feira (3) por matar e enterrar a companheira em um assentamento, na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, ferramentas que podem ter sido usadas no crime foram apreendidas com o suspeito. O material foi encaminhado para Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado.

A vítima foi identificada como Marlene de Jesus Nunes, de 56 anos. O corpo dela foi encontrado em um buraco nas proximidades de onde morava.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi autuado por feminicídio e ocultação de cadáver. Ele segue preso nesta quarta-feira (4) na Delegacia Territorial de Eunápolis, onde o caso foi registrado.

