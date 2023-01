Homem é preso suspeito de se masturbar em ônibus em Eunápolis

Foto: Divulgação/PRF

Um homem de 38 anos foi preso acusado de se masturbar dentro de um ônibus na quarta-feira (4), em um trecho da BR-101, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito teria cometido o crime ao lado de uma outra passageira do coletivo, que pediu socorro.

O ônibus parou na Unidade Operacional da PRF, no Km 720 da rodovia e a mulher denunciou o caso. Segundo a PRF, o homem foi enquadrado por importunação sexual e foi levado para a Delegacia da Polícia Civil da cidade, junto com os outros envolvidos.

Em nota, a PRF ressaltou que “é importante que haja denúncia para que essas condutas sejam coibidas com mais rigor”, e informou que “a pena para esse crime vai de um a cinco anos de reclusão, se não caracterizar um crime de maior gravidade”. Confira a nota abaixo

“Uma ‘passada de mão’, uma ‘encoxada’ ou aquela ‘cantada ofensiva’ dentro do ônibus, sem o consentimento da vítima: todas essas ações são exemplos de importunação sexual.

Ao identificar que está sendo vítima, não se cale! Não deixe a importunação continuar! Ameace o criminoso de denúncia, faça com que outras pessoas vejam o que está acontecendo e avise que elas servirão de testemunhas.

Peça ao cobrador ou ao motorista que pare na unidade operacional da PRF.

Caso não consiga agir de acordo com item anterior, tente sinalizar discretamente a uma pessoa próxima o que está acontecendo, informando que a situação incorre em crime de importunação sexual e que o veículo precisa parar na unidade operacional da PRF. E peça também que seja sua testemunha do fato. A vítima pode ainda ligar para a PRF pelo 191 .

Quem testemunha uma cena de importunação sexual deve intervir junto à vítima informando que ela está sofrendo um crime e prontamente tentar repeli-lo, se for possível. Prontificar-se como testemunha do fato é importante para dar um suporte à vítima desse tipo de crime, pois muitas vezes elas voltam atrás por ser um crime invasor da intimidade.

Quando o veículo parar numa unidade operacional da PRF ou quando for abordado, informe aos policiais quais foram os fatos que ensejaram a importunação sexual, as ações realizadas pelo autor, apresente as testemunhas e o autor do crime”.

