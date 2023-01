Homem escapa de atropelamento durante acidente na Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um homem conseguiu escapou de ser atropelado, na quarta-feira (4), durante um acidente envolvendo um ônibus e três carros em Maragogipe, no Recôncavo Baiano.

A situação foi registrada por uma câmera de segurança e nas imagens é possível ver que o caso aconteceu na rua Geni de Morais, próximo a Câmara de Vereadores da cidade.

Tudo começa quando o homem atravessa a pista. Ele é surpreendido pelo coletivo, que na sequência bate em um carro estacionado.

Com o impacto, segundo o g1, o carro bate em outro veículo que também estava parado na rua e derruba um banner de propaganda.

O homem, que atravessava a rua quando houve a primeira colisão, desviou do ônibus, se apoiou no carro e quase caiu no chão. Ele levantou rapidamente e correu para a calçada.

A polícia ainda não sabe a motivação do acidente causada pelo ônibus. Ninguém ficou ferido.

