Homem foge de UPA e mata idosa espancada na RM de Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem matou uma idosa espacanda, na quinta-feira (12), depois de fugir em surto psicótico de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lucas Evangelista, localizada na cidade de Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

A mulher morta foi identificada como Elisabete Nunes de Oliveira, 68 anos. As informações iniciais são de que ela saiu de casa para jogar o lixo fora quano foi agredida.

O suspeito teve o surto na quarta (11) e estava com as mãos e os pés contidos. Segundo informações da TV Bahia, a Prefeitura de Dias D’Ávila relatou que familiares teriam soltado as amarras dos braços e pernas de Leandro Santos, de 29 anos, e por isso, ele fugiu.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

A fuga aconteceu através da quebra de uma vidraça dos fundos da unidade. Mas, em entrevista ao g1, a família do suspeito nega essa versão. Eles contam que o homem, de identidade não revelada, se soltou sozinho.

Após o crime, o suspeito sofreu uma tentativa de linchamento. Equipes da 25ª DT/Dias D’Ávila prendeu em flagrante o homem e o encaminhou novamente para a UPA. O homicídio segue em investigação.

Segundo a Polícia Civil, o preso não tinha passagens criminais anteriores, fazia acompanhamento no Caps e tomava remédios controlados. Não houve nenhuma discussão ou motivação anterior para o homicídio e não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.