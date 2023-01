Homem invade igreja evangélica e esfaqueia dois pastores

Foto: Reprodução/Street View

Um homem foi preso em flagrante após invadir uma igreja evangélica e esfaquear dois pastores, no bairro de Sussuarana, na periferia de Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira (3), na Avenida Ulysses Guimarães.

O suspeito, que não teve o nome divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade, foi mobilizado pelos próprios membros do templo religioso, que chamaram a Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi foi levado para a Central de Flagrantes, junto com a arma usada no crime. O caso foi registrado e um inquérito foi aberto para investigação. Não há informaçoes sobre o que motivou as agressões.

