Homem morre soterrado em silo de soja no interior da Bahia

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um homem, de 27 anos, morreu soterrado em um silo de farelo de soja, na manhã de segunda-feira (16), em uma fazenda da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que ainda não teve identidade divulgada, fazia a manutenção do depósito, que armazenava cerca de 400 toneladas do farelo quando foi atingido pela carga.

Testemunhas contaram que o trabalhador teria entrado no espaço, por iniciativa própria e sem o equipamentos de proteção individual. Pouco tempo depois, a vítima foi sugada pela gravidade do sistema de escoamento e ficou preso. Essa versão segue em investigação pela Polícia Civil.

Bombeiros militares do 2º SGBM detalharam que foi necessário cerca de seis horas para retirar as toneladas de farelo do local e assim fazer o resgate do corpo da vítima.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos legais. O Ministério Público do Trabalho ainda não se pronunciou sobre o caso.

Em caso de acidentes, o corpo de bombeiros deve ser acionado através da central 193.

