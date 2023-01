Homem que atropelou 3 pessoas em Salvador diz que passou mal

Foto: Reprodução / TV Bahia

O homem que atropelou três pessoas ao dirigir sem habilitação, na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador, disse à polícia que passou mal ao volante antes de perder o controle do carro. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (5). Os feridos não correm risco de morrer.

Identificado como Jorge Ferreira, o condutor do veículo prestou depoimento na Central de Flagrantes, no Complexo de Delegacia dos Barris. Ele foi ouvido e liberado em seguida para fazer o teste do bafômetro.

Após o acidente, o motorista não apresentou Carteira de Habilitação (CNH) e o advogado de Jorge não comentou sobre a falta do documento. Ainda segundo o defensor, Jorge é fisioculturista e sofreu uma queda de glicemia.

“Ele estava saindo e, creio eu, por conta do horário e da situação, saiu bem cedo e sem se alimentar. Parece que teve mal súbito. Ele não lembra muito da situação, mas é atleta de fisiculturismo e não faz ingestão de bebida alcóolica e nem de nenhum tipo de substância que poderia causar essa situação. O que parece, realmente, é que houve uma queda de glicemia, que a gente ainda vai averiguar com ele e com as autoridades”, disse.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que Jorge Ferreira não possui carteira de habilitação. O condutor vai responder em berdade por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O caso

Três pessoas ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (5), após serem atropeladas por um veículo na região da Rótula do Abacaxi, bairro de Vila Laura, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 06h20.

O motorista não apresentou Carteira de Habilitação (CNH). Mas, permaneceu no local e solicitou socorro para as vítimas. Ele foi encaminhado por policiais militares para a Central de Flagrantes, que funciona no Complexo de Delegacia dos Barris.

As vítimas tiveram ferimentos e escoriações em diversas partes do corpo, mas não correm risco de morte. Todas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (Salvar).

O carro de passeio, que bateu em uma mureta de proteção de um supermercado atacadista, envolvido no acidente ficou bastante danificado e teve o para-brisa totalmente quebrado.

