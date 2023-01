Hospital Municipal passa a realizar cirurgias de coluna, ombro e joelho

Foto: Divulgação

Os moradores da capital baiana contarão com um novo serviço oferecido pelo Hospital Municipal de Salvador (HMS). A unidade passará a realizar cirurgias de coluna, ombro e joelho com a inauguração da ala de Ortopedia de Alta Complexidade.

A assinatura do convênio para início imediato dos atendimentos acontece na manhã desta quarta-feira (11), no HMS, em Cajazeiras.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, com o novo setor, serão ofertadas 20 cirurgias de ombro e outras 50 de joelho via Artroscopia por mês no local.

A unidade hospitalar também passa a realizar cirurgias eletivas infantis, bem como, exames de tomografia e arteriografia para pacientes que encontram-se nas UPAs da capital.

“Anteriormente, tínhamos a pactuação para realização apenas para cirurgias de urgência e emergência infantil. Com o investimento realizado, vamos ter a oportunidade de incluir os procedimentos cirúrgicos infantis, bem como, destinar a estrutura moderna e os equipamentos de ponta disponíveis no HMS para realizar as cirurgias de ombro, joelho e coluna para os beneficiários do SUS do nosso estado”, destacou Decio Martins, titular da Saúde da capital baiana.

Outras implementações na oferta de serviços no HMS beneficiarão os pacientes das UPAs – Unidades de Pronto Atendimento do município que aguardam para realização de exames complementares.

Um novo tomógrafo dará maior agilidade para realização dos procedimentos diagnósticos de imagem nas unidades de urgência e emergência. Também serão ofertados exames de Arteriografia de Membro para pacientes vasculares que encontram-se nas UPAs.

O investimento da gestão municipal na implementação dos serviços no HMS inclui ainda a ampliação do rol de procedimentos urológico endoscópicos na unidade hospitalar.

