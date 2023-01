Hospital Ortopédico irá contratar através de organização social

Foto: Divulgação / Sesab

O Hospital Ortopédico da Bahia, que está em construção no bairro do Cabula, em Salvador, será gerido por uma Organização Social de Saúde (OSS). A nova unidade está com 85% das obras concluídas.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), todo o quadro de funcionários será contratado através da instituição, que ainda está sendo selecionada pela administração estadual.

O modelo de gestão que será implementado no Hospital Ortopédico é o mesmo executado em outros equipamentos de responsabilidade da Sesab, como Hospital Estadual da Criança (HEC) e do Hospital Metropolitano.

Quando concluído, o Hospital Ortopédico vai ofertar 212 leitos, entre eles, 20 de UTI adulto e 10 pediátrico.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.